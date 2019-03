Skatteetaten advarer mot datatyveri, her er deres seks tips for å hindre at du blir lurt

nyheter

Torsdag 4. april blir skattemeldingen tilgjengelig for 4,9 millioner personer. I fjor registrerte Skatteetaten hele 11 bølger av såkalt phishing, med etaten som påstått avsender. Phishing foregår gjennom e-poster eller SMS'er som forsøker å lure mottakerne til å klikke på lenker og gi fra seg sensitiv informasjon som senere kan brukes for å svindle mottakern, skriver de i en pressemelding.

Og problemet blir mer og mer omfattende:

– Det er et økende omfang på phishing. Heldigvis er bevisstnivået, skepsisen og kompetansen i befolkningen generelt noe forbedret. Likevel er det mange nok som går på til at det fortsatt er attraktivt for svindlerne, sier direktør for sikkerhetsavdelingen i Skatteetaten, Svein Mobakken.

– Ikke la deg lure, din identitet på nett er gull verdt. Skatteetaten sender aldri e-post med lenker som du skal klikke på. Vi ber heller aldri om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via SMS eller e-post, og all kommunikasjon med Skatteetaten foregår innlogget på våre hjemmesider eller i Altinn, sier Mobakken.

Han ber publikum om å melde ifra om man mottar noe som kan være en falsk e-post eller sms.

– Skatteetaten vil bruke sosiale medier og andre kanaler til å advare, når vi ser at det er svindelforsøk på gang.

Dette er Skatteetatens tips til hva du kan gjøre for å forhindre at du blir lurt: