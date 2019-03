Dale: Grensekontroll ikke nok mot vogntogmangler

nyheter

Kontroller av vogntog på Ørje og i Lærdal har gitt nedslående resultater. Men Jon Georg Dale (Frp) mener grensekontroller ikke er nok for å bedre manglene.

I februar deltok samferdsministeren i kontroll både på grensestasjonen på Ørje og fjellovergangen ved Lærdal, skriver VG.

Rundt 900 kjøretøy ble stanset begge steder. I Lærdal ble det avdekket mangler på 52 prosent av kjøretøyene, og 40 prosent fikk bruksforbud. På Ørje hadde 39 prosent mangler, og 22 prosent ble ilagt bruksforbud.

– Det var prosentvis et høyere antall som ble tatt på kontrollen i Lærdal enn på grensen. Derfor kan vi ikke bare ha grensekontroller, som jeg føler den politiske diskusjonen har dreid seg om. Dette viser at kontroller må gjennomføres der det er effektivt og der det er størst sjanse for å få tatt dem som ikke følger regelverket, sier Dale.

En 22 år gammel mann døde etter at et utenlandsk vogntog fikk sleng og traff bilen hans utenfor Tromsø 7. januar.

I 2016 konkluderte Transportøkonomisk institutt (TØI) med at utenlandske tunge godsbiler har atskillig høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker enn tilsvarende norske biler.

