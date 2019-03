– Det skal være lettbeint

nyheter

På mandag fra klokka 12 skal duoen Espen Solli og Bjørn Martin Lyng debutere på radioen. Programmet "Etter sendetid" skal være en uhøytidlig og lettbeint time, lover guttene.

– Ting skal gå fort og radig unna. Folk skal sitte igjen med en god følelse etterpå, lover de.

Lyng og Solli er begge i praksis hos Mediehuset.

Sprekker hitboblen

Siden Espen og Bjørn Martin bestemmer innholdet, bestemmer de også musikken.

– Vi knivstikker hitbobla og spoler noen år tilbake Det blir endel Bowie, Beatles, Talk Talk og Nick Cave, men vi er selvfølgelig åpen for forslag. Vi vil gjerne at lytterne tipser oss om band og låter som vi aldri har hørt før, som vi kan diskutere på direkten, gliser Espen.

I tillegg til god musikk vil duoen blant annet introdusere oss for en spalte som de tror vil slå an, hvis lytterne hjelper til.

– Spalten vi skal ha på fredager heter "Råd i O'Alta" og her trenger vi tips fra lytterene om hva vi skal diskutere og dilemmaer vi eventuelt må løse. Vi får også hjelp av to smarte unge kvinner ved navn Thea Heltne Kjelstad og Katarina Jørstad Thoresen, presiserer Bjørn Martin.

– Her kan man spørre om det å komme ut av skapet, eller bygge et skap? Eller skape seg? Det finnes ingenting som er for dumt, sier Espen.

Grugleder seg

Duoen har minimalt med radioerfaring, og deres tanker om første sending spriker også voldsomt.

– Jeg gleder meg masse, jubler Bjørn Martin, mens Espen er på den andre enden av skalaen.

– Jeg er jævlig nervøs, men tror det blir bra likevel. Godt at Bjørn Martin er med, avslutter Espen.