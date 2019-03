Veiene langs kysten stengt i uværet

nyheter

Uværet som for øyeblikket herjer over ytre deler av Finnmark har sørget for en lang rekke stengte veier. Lørdag morgen er lista lang over stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark.

E69 Hønsa-Nordkapptunnelen (Stengt på grunn av uvær)

E68 Skipsfjorhøyga bom-Skarsvåg (Stengt på grunn av uvær)

E69 Skarsvåg-Nordkapp (Stengt på grunn av uvær)

Fv98 Ifjordfjellet (Stengt på grunn av uvær)

Fv102 Breivikbotn-Sørvær (Stengt på grunn av uvær)

Fv133 Kvalsund bru-Storbukt (Stengt på grunn av uvær)

Fv156 Gjesværkrysset-Gjesvær (Stengt på grunn av uvær)

Fv183 Veidnesholmen-Kjæs (Stengt på grunn av uvær)

Fv264 Hopseidet-Skjånes (Stengt på grunn av uvær)

Fv882 Hasvik fergekai-Breivikbotn (Stengt på grunn av uvær)

Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet (Stengt på grunn av uvær)

Fv889 Snefjord-Havøysund (Stengt på grunn av uvær)

Fv890 Kongsfjordfjellet (Stengt på grunn av uvær)

Fv890 Kongsfjord bom-Berlevåg (Stengt på grunn av uvær)

Fv891 Båtsfjordfjellet (Stengt på grunn av uvær)

E69 Normandset-Skipsfjordhøgda Bom (Kolonnekjøring på grunn av uvær)

Fv241 Dyfjord-Storvann (Kolonnekjøring på grunn av uvær)

Fv263 Mehamn Gamvik (Kolonnekjøring på grunn av uvær)

Fv888 Hopseidet-Mehamn (Kolonnekjøring på grunn av uvær)

Fv894 Kjøllefjord-Mehamnelv bru (Kolonnekjøring på grunn av uvær)

Lengre sør i regionen, i Troms, er det også trøbbel for de kjørende. Her har ikke uværet slått så hardt ut, men lokal rasfare skaper utfordringer flere steder: