Finnmark politidistrikt omtaler natt til lørdag en episode fra Alta:

– Tre personer i 20 årene, en kvinne og to menn, ble pågrepet på en privat adresse. Alle anmeldt for bruk og besittelse narkotika, skriver politiet, som også opplyser at de tre ble løslatt etter ransaking og avhør.