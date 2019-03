Flere kystveier fortsatt stengt grunnet uvær

nyheter

Uværet som for øyeblikket herjer over ytre deler av Finnmark har sørget for en lang rekke stengte veier. Lørdag morgen var lista lang over stengte og kolonnekjørte veier i Finnmark.

Utover ettermiddagen er flere av veiene var uværsstengt nå åpnet eller omgjort til kolonnekjørte strekninger:

E69 Skarsvåg-Nordkapp (Stengt på grunn av uvær)

Fv98 Ifjordfjellet (Stengt på grunn av uvær)

Fv156 Gjesværkrysset-Gjesvær (Stengt på grunn av uvær)

Fv183 Veidnesholmen-Kjæs (Stengt på grunn av uvær)

Fv888 Bekkarfjord-Hopseidet (Stengt på grunn av uvær)

Fv889 Snefjord-Havøysund (Stengt på grunn av uvær)

Fv890 Kongsfjord bom-Berlevåg (Stengt på grunn av uvær)