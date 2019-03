Støtter Fylkesnes som nestleder for SV

nyheter

Styret i SVs samepolitiske nettverk støtter Torgeir Knag Fylkesnes som nestleder for SV, skriver styremedlem Tommy Berg i SVs samepolitiske nettverk.

– Vi anser SVs nestledervalg som et valg mellom to svært gode kandidater. Det er imidlertid slik at alle av styrets medlemmer går inn for Fylkesnes som nestleder, skriver han.

Fylkesnes' langvarige engasjement rundt samiske saker trekkes fram som avgjørende.

– Det er snakk om saker som for eksmpel reindrift, kystfiske og sannhetskommisjonen. SVs første samepolitiske konferanse hadde også en klar og enstemmig uttalelse mot utbygging av vindindustri på reindriftsland. Det oppleves som at Fylkesnes er den klareste garantisten mot slik utbygging, skriver Berg.