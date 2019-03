– Når vi våger å åpne butikk i Alta, måtte det bli Gøts

nyheter

I dag klokken 11 åpner Altas nyeste klesbutikk «Gøts» på Parksenteret.

– Alle sa vi var tøffe som turte å åpne butikk i Alta, så da ble navnet Gøts, for det trenger man for å lykkes i klesbrasjen, humrer eier Janne Mathisen.

Hun har allerede en klesbutikk i Honningsvåg, men tror dette blir enda bedre.

– I Honningsvåg er det en mixbutikk med frisør og klesbutikk. Denne butikken er mye større, og ikke minst finere, sier Janne.

Kvalitetsklær

Gøts vil selge herre og dameklær av god kvalitet, og føre merker som Samsøe & Samsøe, J.Lindeberg, Ricco Vero og Five Units.

– Vi gjordet masse research før vi bestemte oss, og vi fant ut at Alta mangler litt dette konseptet. Her er mye kjedebutikker, og vi vil skille oss ut fra dem. Det viktigste for meg er at dette blir en butikk som folk vil gå inn i, sette seg ned i loungeomerådet og føle seg velkommen i.

Fryktløs

– Du frykter ikke nettbutikkene?

– Frykten har jeg lagt fra meg for lenge siden. Jeg tror vi som mennesker begynner å bli lei disse store kjedene, og vil heller ha noe annerledes. Folk vil ha nisjebutikker drevet av personer som vil skape noe, og ikke gi pengene sine til de svære selskaper.

– Hva er det som er gøy med å drive klesbutikk?

– Det er bare så artig. Det er et fantastisk miljø med både kundene, de ansatte og selgerne. Folk vil også vårt beste, de vil vi skal lykkes, og det er en god følelse, avslutter Mathisen.