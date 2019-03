Flere voldtekter og mer vold

nyheter

Samtidig blir det flere tilfeller av vold og mishandling. Det som tidligere ble betegnet som seksuell omgang med barn under 14 år, er etter den nye straffeloven klassifisert som voldtekt.

I 2018 dreide 850 av voldtektsanmeldelsene seg om voldtekt av barn under 14 år, og disse utgjør den største delen av økningen i voldtektsanmeldelser de siste to årene, viser Statistisk sentralbyrås oversikt over anmeldte lovbrudd i fjor.

Totalt ble det anmeldt nesten 8.400 seksuallovbrudd i 2018. Dette forsterker de siste årenes utvikling og er en økning på 18,5 prosent siden 2016. To tredeler av økningen er knyttet til straffelovens bestemmelser om bilder eller andre fremstillinger av barn og ungdom under 18 år. I alt ble over 2.300 slike lovbrudd registrert i 2018.

I 2018 ble det i tillegg registrert nesten 37.500 tilfeller av vold og mishandling, noe som er en økning på 2,1 prosent fra 2017. Selv om SSB tar høyde for befolkningsveksten, er det samlede omfanget av anmeldt vold og mishandling noe større enn i de foregående tre årene.

Det ble også registrert over 12.300 kroppskrenkelser, drøyt 2 prosent flere året før, mens 9.100 trusselanmeldelser og mer enn 5.700 tilfeller av hensynsløs atferd og personforfølgelse var henholdsvis 1,5 og 2,7 prosent flere enn i 2017.

En vesentlig økning i tallet på anmeldte utpressinger bidrar også til den samlede økningen i vold og mishandling, opplyser SSB.

Politiet og påtalemyndigheten registrerte totalt 317.900 lovbrudd i løpet av 2018. Det er på nivå med året før.