Butikken med det store hjertet

Utviklingsleder Birgit Haugland hadde med seg fagsjef Linda Martinsen for utdelingen av Aksis' Jobbhjertepris. Etter å ha gitt ros til byens næringsliv som er flinke til å hjelpe arbeidstakere ut i jobb, ga Haugland begrunnelsen for valget av årets vinner:

– Denne bedriften har gjennom mange år hjulpet oss og vært en god partner å ha. De har tatt imot, tilrettelagt og også ansatt mange arbeidstakere. Når vi tar kontakt, så sier de alltid «dette får vi til», sa Haugland.

Butikkmedarbeiderne Camelia Wærnes og Bjørg Rydland tok imot prisen.

– Hva gjør dere som er så spesielt?

– Vi prøver å inkludere alle. Så er det ikke alle som kan gjøre jobben, andre har blitt værende og har blitt gode kolleager av oss. Folk får komme hit og prøve seg, og kanskje er det noe for dem, sier Rydland.

Både hun og Wærnes mener arbeidsmiljøet er godt:

– Det er veldig bra. Vi er en sammensveiset gjeng, på godt og ondt, sier Wærnes.

– Vi er som en familie, vi både krangler og deler sorger og gleder, legger Rydland til.

– Legger kundene merke til det?

– Jeg tror det! Vi har mange kunder innom, mye faste kunder, sier Wærnes.

– Vi får mye tilbakemeldinger på at folk ser at latteren sitter løst, de ser at vi har det godt, sier Rydland.