I forbindelse med nominasjonsmøtet til Finnmark Arbeiderparti ble det markante skillet mellom øst og vest overtydelig – både i forhold til programarbeid og personkabal. Spørsmålet er når og hvordan det er mulig å lege sårene – og hvorvidt det er hensiktsmessig å strø salt i dem.

Sannheten er at gjenstridige politikere østfra ble «gruset» på de fleste områder og kom svært så dårlig ut av maktkampen som har pågått i lang tid. Det gjør noe med både selvbilde og motivasjon, spesielt når man føler man han vært ombudsmann for innbyggerne i sin egen region, ikke minst Vadsø som beholdt drømmen om fylkeshovedstad helt inntil målstreken.

Det politiske retorikken og personangrepene har til tider vært uakseptable, spesielt mot de politikerne som kom til sans og samling etter flere stortingsvedtak og mente det var mer fruktbart å komme i gang med praktisk, politisk håndverk. Fylkesleder Kristina Hansen har stått i stormen og fikk betalt for det, mens en rekke sentrale Ap-politikere i øst ble straffet nådeløst på møtet i Alta.

For å skape dialog i et valgår, er det behov for en selvransakelse i øst. Uforsonlige politikere, som i stor grad har vært ensidig opptatt av eget omland og reversering, må være villige til å jobbe for en ny og slagkraftig region. Til det beste for innbyggerne i hele Troms og Finnmark. Antakeligvis er de også avhengig av å ta et oppgjør med egne fiendebilder, for å kunne være med i det videre arbeid.

Like viktig er det at politikerne som kom seirende ut av maktkampen, har evne til å døyve begeistringen, ikke lar seg friste av å strø salt i sårene og ser viktigheten av at Øst-Finnmark er en sentral del av regionbyggingen. Det gjelder forsåvidt tverrpolitisk, men kampen i Ap har vært usedvanlig konfliktfylt, med sår som ikke gror av seg selv.

Samtidig håper vi at det politiske miljø i Troms har evne til å se utenfor egen nesetipp i prosessen framover – og ser at det kan være en fordel å spre oppgaver og makt.

Vi tror nemlig det er omsorg for at Vadsø ikke skal bli overlatt til seg selv, slik vi har sett i forbindelse med etableringen av fylkesmannsembetet. Vi tror alle ser den viktige rollen Øst-Finnmark har geopolitisk – og ikke minst det potensialet som finnes i forbindelse med utviklingen av nordområdene.

Skal Troms og Finnmark bli en sterk region, bør alle trekke i samme retning. Da må man kanskje begynne med å strekke ut en hånd på tvers av den nye regionen. Begge veier. Hvis ikke, kan det bli mange år med formålsløse omkamper. Rolf Edmund Lund Ansvarlig redaktør