Finnmark Rein kåret til årets entreprenør

nyheter

Finnmark Rein har opplevd fantastisk suksess etter å ha introdusert ferskt reinsdyrkjøtt til det norske dagligvaremarkedet i 2015, i tillegg til sine frosne produkter. Siden har interessen og etterspørselen etter både frossent og ferskt reinsdyrkjøtt bare økt, skriver de i en pressemelding.

– NorgesGruppen deler årlig ut priser som Årets Leverandør, Årets KAM og Årets Innovasjon. Prisen «Årets entreprenør» ble delt ut for første gang. Den er ment å hedre leverandører som gjør en viktig jobb for å sikre mangfold i våre butikker, som tilgjengeliggjør norske råvarer som ikke nødvendigvis er enkle å få tak i og som utfordrer de store og etablerte, sier Svein Bekkelund fra NorgesGruppen i pressemeldingen.

Reineiere bak suksessen

– Det er en stor ære å bli tildelt denne prisen. Det betyr mye for oss som har jobbet hardt for å styrke reindriften og reinkjøttets omdømme, og ikke minst for alle reineierne som har vært med på å gjøre denne reisen til en suksess, sier Are Smuk Figved, administrerende direktør i Finnmark Rein.

Juryen bestod av ledelsen av Kategori Innkjøp i NorgesGruppen. I sin begrunnelse fremholdt den at Finnmark Rein ble valgt fordi de over tid har bygd opp en verdikjede for å tilgjengeliggjøre en av de sunneste råvarene vi har på ferskvare. De har gjort en stor jobb med å strukturere oppstrøm, få på plass produksjon og distribusjon, bygget Finnmark Rein som en sterk merkevare og jobbet aktivt i butikk sammen med MENY.