Tidlig søndag morgen dukket det plutselig opp et fly fra NASA på himmelen over Alta. Flyet sirklet fem ganger over byen, før det satte kursen langs samme rute sørover igjen, fremgår det på Flightaware.com. I lenka under kan du lese hva NASA-flyet gjorde her, og hvorfor det kommer tilbake igjen allerede mandag kveld: