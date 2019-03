Nå er NASA-flyet over Alta igjen

nyheter

Tidlig søndag morgen dukket det plutselig opp et fly fra NASA på himmelen over Alta. Flyet sirklet fem ganger over byen, før det satte kursen langs samme rute sørover igjen, fremgår det på Flightaware.com.

Mandag kveld er flyet med tag NASA802 på nytt på plass i luftrommet over Alta. Flyet er over Alta i forbindelse med oppskyting av to forskningsraketter. Målet er å lage et lysfenomen som vil være synlig over store deler av Nord-Norge (les mer i saken under) og NASA-flyet vil bidra i forskningsjobben her.