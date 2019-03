Her møter Alta Ap's plan for fødeavdeling veggen

nyheter

Alta Ap fremmet nemlig et forslag til valgprogrammet for Troms og Finnmark Arbeiderparti om at det skal etableres en fullverdig fødeavdeling ved Klinikk Alta. Søndagens votering under møtet i Troms og Finnmark Ap viste at Ap i Troms og Finnmark ikke vil bidra til noen helsepolitisk løft til Finnmarks folkerikeste region.