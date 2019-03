Har meldt inn det de tror er salg av Zirkon fra Seiland

nyheter

– Vi har bare en observatør-rolle i dette, men vi melderifra det vi ser. Og her mener vi at det er noen åpenbare svakheter i systemet når det er så lett å hente ut mineraler og selge videre, sier nasjonalparkforvalter for Seiland nasjonalpark, Ingunn Ims Vistnes til Altaposten.