Derfor sirklet flyet fra NASA over Alta søndag, og snart er det tilbake

Søndag var det flere som stusset over at et fly registrert med NASA802 dukket opp på livetrackingen til flere av tjenestene som viser flyposisjoner i sanntid, deriblant Flightaware.com. Her fremgår det at flyet, i en høyde av 43.000 fot, satte kursen fra Bodø mot Alta klokka 06.19. Litt før syv om morgenen la flyet seg til å sirkle over Alta i ovale «skøytebane-former».