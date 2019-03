– Det har vært år der det ikke har vært så greit å være same i Alta

nyheter

– Samarbeidets formål er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta. Dette med tanke på å styrke samisk språk og kultur i Alta. Partene skal arbeide for erkjennelse av samisk identitet og bakgrunn, bevare og utvikle samisk språk og lokal samisk kultur i Alta, heter det i avtalen.