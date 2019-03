Nesten 400 evakuert fra Viking Sky

nyheter

397 personer er evakuert fra cruiseskipet Viking Sky i Hustadvika i Møre og Romsdal, ifølge Hovedredningssentralen. Planen er å slepe skipet til Molde.

Det opplyser Hovedredningssentralen ved 8.30-tiden søndag morgen. Tallet på evakuerte er registrert klokka 7.39.

Tirsdag forlot cruisekipet Alta, nå evakueres passasjerene etter motortrøbbel De evakuerte passasjerene fra cruiseskipet Viking Sky kjøres med buss til Molde og Kristiansund.

– Slepere er i ferd med å bli satt av slepebåter. Planen er å gå med slep inn mot Molde for nødhavn. Evakuering med helikopter fortsetter parallelt inntil videre, melder Hovedredningssentralen.

Stabilitet

Til TV 2 forteller pressekontakt Per Fjeld ved Hovedredningssentralen Sør-Norge at det at skipet går for egen maskin, gjør arbeidet lettere.

– Det gjør at ​man har en helt annen stabilitet og kan forberede tauing. Det er det som foregår akkurat nå, sier Fjeld.

Hvor lang tid slepingen av skipet tar, er uvisst.

– Det avhenger både av ​når slepet kan etableres og hvor stor fart det holder inn mot land, sier Per Fjeld.

Skryter av arbeidet

Varaordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune informerte om situasjonen på en pressekonferanse søndag morgen.

– Det har vært rullering av personell, så vi skal være i stand til å håndtere dette utlover dagen, sier han.

Varaordføreren berømmer lokale krefter, blant dem idrettslaget Bryn, som bistår i arbeidet med å ta imot de evakuerte.

​17 personer er sendt til sykehus, ifølge kommunens siste informasjon.

​Det var 1.373 personer om bord da Viking Sky fikk motorstans i 14-tiden lørdag.

