Tirsdag forlot cruisekipet Alta, fikk motortrøbbel på vei langs Norskekysten

nyheter

Fem helikoptre var satt inn i evakueringen av et cruiseskip med nesten 1.300 personer om bord. De første 100 ankom land i Fræna kommune i ettermiddag. Store taubåter fra Trondheim og Bergen er på vei for å trekke cruiseskipet Viking Sky, som nylig besøkte Alta, i Hustadvika ut i roligere farvann. Fem evakuerte er kjørt til sykehus.

– Det er store båter som trengs til dette. De kommer fra Trondheim og Bergen, men det vil ta flere timer før de er framme, sier pressetalsmann Erling Knutsen ved Hovedredningssentralen til Romsdals Budstikke.

Cruiseskipet Viking Sky sendte ut mayday-melding, og det driver mot land, opplyste Hovedredningssentralen klokka 14 lørdag. Redningssentralen har sendt flere helikoptre og fartøy mot stedet.

Fem helikoptre og en rekke fartøy er satt inn for å evakuere de 1.300 personene om bord, skriver hovedredningssentralen på Twitter.

Været i området er så dårlig at to redningsskøyter måtte snu da de var like ved cruiseskipet.

– De måtte snu på grunn av for høye bølger, og måtte ta hensyn til egen sikkerhet. Det sier en del om vindstyrken der ute, sier pressevakt i Redningsselskapet, Oddbjørn Lager Nesje til VG.

Til NTB opplyser operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt at skipet har fått start på den ene motoren, men at de fortsetter evakueringen.

– Hustadvika er historisk sett et havområde der det har vært en del ulykker, men hittil i år har det vært rolig, sier Gram.