Politiet i Finnmark melder lørdag ettermiddag at det har blitt gjennomført en kontroll i Øksfjordbotn, og det endte med både anmeldelser og forenklede forelegg.

– Politiet og SNO har gjennomført skuterkontroll i Øksfjordbotn-området. Det ble opprettet syv anmeldelser for kjøring utenfor godkjent løype. I tillegg ble det utstedet to forenklede forelegg for manglende skilt og ett gebyr for manglende bruk av hjelm, opplyser politiet på Twitter.