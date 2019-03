Fortsatt farlig å ferdes på fjellet

nyheter

Solgløtt og høyere temperaturer gjør det fristende å stikke til fjells, og det bør man absolutt gjøre hvis muligheten er der. Men det kan være greit å ta forhåndsregler, spesielt hvis man skal bevege seg i fjellsidene.

Skredvarslingtjenesten varsom.no melder om fortsatt betydelig snøskredfare i Vest-Finnmark (faregrad 3).

– Det er krevende å ferdes i skredterreng. Nysnøflak kan være ustabile og vedvarende svake lag kan påvirkes, særlig rundt tregrensa. Våte skred først på dagen, skriver varsom.no på sine nettsider.

– Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn, opplyser de videre.

– Natt til lørdag vil nedbøren komme som regn opp til cirka 300 meter over havet. I fjellet vil det danne seg store fokksnøflak i leheng hovedsakelig mot nord og øst, mens i lavlandet vil det kunne gå enkelte naturlig utløste våte skred første del av lørdagen. Lengre ned i snødekket finnes det vedvarende svake lag av kantkorn. Disse lagene ligger mange steder under hard fokksnø og er derfor vanskelig å påvirke, men rundt og under tregrensa og der snødekket er tynt i høyden kan disse lagene være lettere å påvirke. Videre pålagring av snø de neste dagene og mildværet natt til lørdag kan føre til svekkede bindinger i kantkornlagene. Husk at store skred kan være lett å løse ut og det er også mulig med fjernutløsning.