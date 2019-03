– For mye fokus på aksjonene

nyheter

Det mener Per Flatberg, som jobbet som informasjonsleder for folkeaksjonen under Alta-saken. Under folkeaksjonens avsluttende landskonferanse 8.mai 1982, hadde Flatberg et foredrag om «Alta-saken, massemedia og opinionen». Her ga naturverneren uttrykk for at det ikke minst fra rikspressens side ble gjort for stort nummer ut av selve aksjonene, og sivil ulydighet, og altfor lite på konsekvensene utbyggingen ville få for natur, elv og reindrift. Også myndighetens mangel på konsekvensanalyser syntes han ble stemoderlig behandlet.





– Altaposten var rene menighetsbladet Lokalmedias rolle under Alta-saken var preget av polarisering og rolleblanding.

Flatberg står fortsatt på det han mente den gang.

– Mediadekningen av Alta-konflikten ble sterkt preget av aksjonene, og det var ikke like lett å nå fram om sakens mange sider med faktastoff. Dette er noe man ser i dag også. Den generelle erfaringen er at lett å nå frem i media når det blir snakk om aksjoner, men ikke like lett å nå frem med annen informasjon, sier han.





Ikke uventet hyller Flatberg Altapostens dekning fra aksjonstida.

– Det var utrolig viktig for folkeaksjonen å ha Altaposten på vår side. Ofte hadde de også svært god journalistikk, selv om Altaposten nok gikk vel langt i å være være talerør for oss enkelte ganger. Men du verden så glad vi var for Altaposten. Dekningen der betød mye for folks holdninger.

Det var ellers en håpløs mediadekning i Finnmark, med NRKs distriktssending som et godt unntak. Feidene mine med Finnmark Dagblad var mange og tøffe. Avisen gjorde sitt beste for å stigmatisere oss, og det var i blant lite saklig og vederheftig journalistikk der i gården, mener Flatberg.





Alta-saken Alta-saken var en politisk konflikt fra rundt 1968 til 1982, hvor samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot en storskala vannkraftutbygging i Indre Finnmark.

Planene møtte hard kritikk, og i 1973 ble «Alta-utvalget» for bevaring av vassdraget dannet. Motstanden mot utbyggingen var basert på samiske interesser, reindriftsinteresser og miljøverninteresser.

I de første planene lå også en neddemming av bygda Maze inne, dette ble senere skrotet og i 1973 vedtar Stortinget varig vern av Maze.

I 1976 går kommunestyret i henholdsvis Alta og Kautokeino imot utbyggingsplanene, mens Finnmark fylkesting sier ja. Aksjonens første leder er Kato Johansen, før Alfred Nilsen fra Alta overtar stafettpinnen.

I 1978 dannes Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget og 15.000 underskrifter samles inn lokalt.

I januar 1979 varsler et folkemøte i Alta sivil ulydighet mot utbyggingen. I Juni samme år avviser Stortinget et forslag om å ta Alta-utbyggingen opp til ny behandling.

I september 1979 stopper folkeaksjonens lenkegjeng anleggsarbeidet i Stilla. Lokalt politi forsøker å fjerne demonstrantene, men må gi opp.

I oktober 1979 sultestreiker en gruppe samer foran Stortinget. Statsminister Oddvar Nordli erklærer midlertidig stans i anleggsarbeidet og lover at samiske rettigheter skal utredes.

I mai 1980 vedtar Stortinget for tredje gang at utbyggingen skal gjennomføres.

I februar 1981 erklærer statsminister Gro Harlem Brundtland midlertidig stans i anleggsarbeidet, på grunn av brudd på kulturminneloven. I september gjenopptas arbeidet, mot harde protester fra reindriftssamer.

I januar 1981 sendes 600 politifolk til Alta for å fjerne demonstrantene som har barrikadert seg ved det såkalte Nullpunktet i Stilla. Politiet har militært utstyr og militære kjøretøy til rådighet. Samebevegelsen innleder en ny sultestreik.

I 1982 oppløses Folkeaksjonen mot utbygging og i mars samme år forsøker Niilas Somby og minst to andre personer å sprenge den såkalte Somby-brua. Forsøket mislykkes og Somby mister en arm under sabotasjeaksjonen. De to andre som var med har aldri stått frem offentlig.

I 1984 legges den første delutredningen frem av samerettsutvalget, som ble opprettet etter sultestreiken i 1979.

I 1987 settes Alta kraftverk i drift.

I 1989 blir Sametinget åpnet av Kong Olav. Kilder: Alta,kraftkampen (Lars Martin Hjorthol 2006), Store norske leksikon.

Han legger til:– Av riksmedia var nok VG den verste, som kom med svært tendensiøse oppslag. Dagbladets Arthur Arntsen kunne vi derimot stole på, med god dekning av konflikten.

Jan Borring jobbet i Miljø-magasinet på den tida Alta-saken raste. Han støtter Flatberg helhjertet når det gjelder fokuset fra mediene.

– Noen av oss syntes det ble veldig mye fokus på sivil ulydighet og dramatikk, og for lite på bakgrunnen for at ting gikk så langt. Noe av motivasjonen for oss i Miljø-magasinet, var å avdekke denne bakgrunnen, av dårlige utredninger og mangelfulle saksopplysninger, og til dels spillet bak kulissene, sier han til Altaposten.





Miljø-magasinet holdt hus i Oslo og hadde et opplag, på det Borring mener å huske, var rundt 5000.

– Nisjen til bladet var at man drev undersøkende og jobbet litt med ting bak kulissene. Ofte preget av det som den gangen ble kalt «mot-ekspertise». Energisektoren var viktig, og i en periode over 3-4 år, var Alta veldig sentralt. Alta-magasinet ble laget i samarbeid med Folkeaksjons-ledelsen, også gjennom at flere i redaksjonen var en helg i Alta, der vi jobbet intenst med å sette oss inn i ting, og skrive ting sammen med folk fra styret. Det som skjedde rundt Alta-saken, var at vi avdekket ting som var litt brysomme, slik som gale kraftopplysninger, mangelfulle bakgrunnsopplysninger om det naturfaglige, inkludert laksefisket osv. Selv om bladet hadde et beskjedent opplag, ble mye av det vi skrev plukket opp av NRK, Dagbladet med flere, og flere av sakene dannet grunnlag for spørsmål i Stortinget, sier Borring.

Under Alta-høringen som foregikk i Oslo i slutten av september 1981 var en rekke foredragsholdere og fagfolk invitert til å fremlegge konsekvensen av en frentidig utbygging. Både naturvernere, reindrifta og laksefiskere var representert.

– Dessverre kom Alta-høringen så sent, sier Flatberg, om høringen som kom helt på tampen av kampen, da lufta var begynt å gå ut av ballongen fra både demonstrantene og myndighetens side.