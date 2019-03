Slik gikk det da elevene analyserte egen skolevei

nyheter

Gjennom Ungt Entreprenørskaps prosjekt «Sykkel Smart» har femteklassingene ved Gakori skole analysert sin egen skolevei. Oppgaven var å finne punkter som bør utbedres for å enten unngå ulykker eller for å øke trivselen til de syklende. Fredag ble resultatet presentert.

Elevene hadde både laget slagord og laget modeller av løsningene de så for seg på problemene.

Varaordfører Anita Håkegard Pedersen tok turen innom og fikk presentert alle prosjektene. Hun forklarte ifølge Sykkelbyen Altas hjemmesider at hun kjente skoleveien godt i området da hun også hadde hatt sine barn gående på Gakori skole.

Varaordføreren var imponert over engasjementet og bevissheten 5 klassingene kunne fremvise og understrekte at hun kom til å ta disse forslagene rett inn på ordførerens kontor og be om at dette må de se videre på sammen.