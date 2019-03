Rykket ut etter melding om slåsskamp i Alta

nyheter

07.55 rykket en politipatrulje ut fra lensmannskontoret i Alta.

Når Altaposten får tak i operasjonsleder Lars Rune Hagen forteller han at utrykningen kom som følge av melding om en voldsepisode:

– Vi har fått melding om at en mann er blitt slått av en annen mann, og forstår av meldingen at det har vært en slåsskamp mellom de to mennene, begge i 30-årene. Patruljen er på stedet og jobber nå, tilbakemeldingen er at vi har kontroll på situasjonen, opplyser Hagen.

Han forteller at de begge to tilhører byens rusmiljø.

Episoden skal ha funnet sted i området ved Nyland.