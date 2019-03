Alta langt oppe på føde-toppen

nyheter

På landsbasis blir det i snitt født knapt 53.000 smårollinger per år. Da er det brukt et gjennomsnitt av de tre siste årene. Dette utgjør 9,9 babyer per tusen innbyggere i Norge. Men det er bare 123 av landets 422 kommuner som har høyere fødselsrate enn gjennomsnittet.