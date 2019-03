– Uten mandat til å signere

nyheter

– Først og av alt vil jeg understreke at Frp ikke er mot at vi skal stille opp for den samiske befolkningen i Alta. Det gjelder først og fremst felles jobb for å språk og kultur. Samarbeidsavtalen ordføreren går høyt ut og lover Sametinget skal signeres på mandag, er ikke i tråd med det mandatet kommunestyret har gitt. Derfor må avtalen stoppes fram til de forutsetningene kommunestyret har satt er innfridd, sier Svein Berg, kommunestyrerepresentant for Frp.