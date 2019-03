Må flytte signeringen – kommunestyresalen for liten

nyheter

Mandag skal ordfører i Alta, Monica Nielsen, og Sametingspresident, Aili Keskitalo, underskrive en historisk samarbeidsavtale.

Planen var at signeringen skulle gjøres i kommunestyresalen på rådhuset i Alta. Torsdag morgen opplyser ordføreren om at salen er for liten.

– Både Alta kommune og Sametinget har fått mange henvendelser fra folk og ulike miljø som har lyst å overvære seremonien. Vi hadde planlagt å ha signeringen og seremonien i Kommunestyresalen, men den er da rett og slett ikke stor nok.

Ny plan er å gjennomføre signeringen i Is- og snøparken på Alta sentrum, skriver ordføreren. Signeringen starter klokken 11.30.