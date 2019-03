nyheter

Etter lang tid med store utfordringer med å holde rutetidene på Bybussene i Alta endrer Boreal kjøremønsteret på rushtidsruta, 140.

– Dette for å kunne få bedre tid på ruten i rushtidene. Utfordringene med forsinkelser på bybussen har vi merket mest om morgenen, og nå er justeringer og godkjenninger på plass. Vi slipper samtidig å stå to ganger å vente på å få krysset E6 - på tur opp og på tur ned fra Kaiskuru, som vi gjør i dagens kjøremønster, opplyser områdeleder i Boreal Buss, Jøran Hansen, i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Vi forventer å spare flere minutter på denne justeringen, noe som nok vil være med på å senke skuldrene til både reisende og våre sjåfører. Videre så endrer vi på Ringrute 141 til Talvik og rute 201 til Øksfjord. Her vil ringruten betjene reisende til og fra indre Kåfjord/kåfjordbotn. Her vil det bli busser til klokkeslett som gjør det enklere for de som bor der å dra inn til Alta for enkle ærend.

Nedenfor kan du lese hvordan de nye rutene blir:

Bybuss rute 140 Alta: Når bussen kommer i fra Alta sentrum mot Nerskogen vil vi nå kjøre opp til Kaiskuru først, så ned igjen og utover til Nerskogen for å snu.

Ringrute 141 Alta – Talvik – Alta: Vil fra nå betjene Kåfjordbotn to ganger daglig.

Langrute 201 Alta – Øksfjord – Alta: Vil ikke betjene Kåfjordbotn lenger. Bussen vil i dette området følge E6.

Hansen oppfordrer alle reisende til å gå inn på www.snelandia.no for å se nye rutetider i «Reiseplanleggeren» .