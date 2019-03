Tusenvis av kunder rammet da «halve Alta» var uten strøm

nyheter

Flere strømkunder i Alta ble onsdag kveld rammet av et strømbrudd. Alta kraftlag opplyser via facebook at strømbruddet rammet kunder fra Raipas til Nyvoll.

– Vi jobber med å finne feilen og kommer tilbake med info straks vi vet mer, heter det i den opprinnelige meldingen.

På Facebook meldes det om strømmangel fra Holmen i sør og vest via Raipas/Kaiskuru og Saga, forbi Rafsbotn og ut langs østsiden av Altafjorden.

Strømbruddet skapte også problemer for fiberleveransen i Tverrelvdalen.

– Når vi har fått reparert strømmen vil også alle få TV og internett igjen. Rettetid er ukjent, heter det videre.

Område etter område ble koblet inn og de fleste kunder skal ha fått strømmen tilbake. I en oppdatering klokka 2015 skriver kraftlaget at de fortsatt jobber med å finne feil i nettet, et sted mellom Nerskogen og alpinanlegget i Rafsbotn.

– Vi jobber med å finne feilen. Det vil fortsatt kunne bli noen blink i hele området, opplyser kraftlaget.