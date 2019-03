I landstoppen i hudpleie

nyheter

Anette Andreassen er blant Norges beste i frisering, make-up, negler og hudpleie. Det beviste hun under NM sist lørdag, der det endte med bronsemedalje til 27-åringen.

Bransjens Oscar

– Hår og skjønnhet i Oslo er landets desidert viktigste møteplass for bransjen. Det er vår Oscar, forklarer Anette, som flyttet til Oslo og valgte å utdanne seg til hudterapeut for tre og et halvt år siden. På kort tid markerte hun seg og har vært fagansvarlig og kursholder for distributøren Cosmed AS.

– Fra september gikk jeg over til mer praktisk arbeid som hudterapeut i klinikk, forteller Anette.

Hun sier nivået er veldig høyt. De må stadig oppdatere seg innen behandlinger og trender.

– Sterk faglig kompetanse er noe jeg setter høyt og mener er viktig når vi behandler hud, fastslår Andreassen

Knallhard konkurranse

NM i frisering har pågått i mange år, men NM i hudpleie ble første gang arrangert i 2018.

– Siden i fjor kom det over dobbelt så mange deltakere og konkurransen er knallhard, forteller hun, glad for den gode plasseringen.

Kravene som stilles er store. Det fordres perfeksjon og kreativitet, utført under sterkt tidspress foran bransjepublikum, heter det fra NHO-tilknyttede Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). De er Norges største arbeidsgiverorganisasjon for frisør- og hudpleiebransjen, med 1.500 bedrifter under paraplyen og 110 års historie som frisørbransjens politiske spydspiss.