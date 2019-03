Går i gang med planlegging av en trygg skolevei

nyheter

Hovedutvalget for næring, drift og miljø vedtok enstemmig mandag å få fortgang i arbeidet med Skoleveien i Gamle sentrum.

Som Altaposten skrev i forkant av behandlingen, er Amtmannsnesveien fortsatt stilt i bero på grunn av uavklarte geotekniske forhold. I går ettermiddag ble veiens beskaffenhet et tema, fordi et kjøretøy med bred last i praksis stengte veien.

Skoleveien har også hatt sine utfordringer, så politikerne vedtok mandag å bevilge 300.000 kroner fra parkeringsfondet for å komme igang med planleggingen av gang- og sykkelvei, i et område der spesielt mange elever ferdes. De øvrige 200.000 kronene til planleggingen kommer fra fylkeskommunale prosjektmidler.