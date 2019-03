Snakket om reiselivet i nord på Høyres landsmøte

nyheter

Bjørn Roald Mikkelsen benyttet sjansen på Høyres landsmøte til å ta ordet for reiselivets vilkår og utvikling. Alta Høyres ordførerkandidat har dermed servert viktige budskap om hva reiselivet i nord trenger, til sine egne.

– Det går så det suser i distriktene. Det er bare så synd at røde lokalpolitikere i nord bruker mer tid på å snakke ned egen landsdel og dyrke romantiske oppfatninger om fortidens løsninger. Kjære landsmøte, vi må snu dette slik at vi får politikere i distriktene som griper mulighetene fremfor å dyrke fortiden, sa Alta Høyres ordførerkandidat Bjørn Roald Mikkelsen fra talerstolen.

Han trakk frem viktigheten av lokal verdiskapning, for levende lokalsamfunn.

Infrastruktur

Han trakk frem infrastruktur og gode veier, og da reiselivets behov for avkjøringer for trafikksikkerhet og for å gi tilgang til utkikkspunkter, men også helårige toalettforhold.

– God infrastruktur for fly og cruisebåtkaier med landstrøm kommer til å bli viktige, og her bør det også nevnes at Avinor mener flytrafikken i hovedsak vil være elektrisk fra 2040, sa Mikkelsen.

Mikkelsen ba dessuten om at politikken bør gjenspeile at tilrettelegging for reiselivet også må innebære fordeler lokalsamfunnene og økt bolyst. Han trakk frem god informasjon som sikrer at turister og andre finner attraksjonene og at bruken blir bærekraftig.

– Lokale infokart, hvor finner vi turstier, sykkelstier og skiløyper, hvor kan man parkere og hvordan skal man oppføre seg på disse. Alle utbygginger i anlegg bør inkludere reiselivet og lokalsamfunnenes behov. Om de lokale ser at de får mer på denne måten vil de ha en positiv innstilling til reiselivet og dermed bidra til næringens suksess, sa Alta Høyres ordførerkandidat.

– Heltid bør være målet

Han trakk frem satsing på idrett og aktivitetsanlegg, som alpinanlegg, som også er viktig for turismen. At havfiske har ett stort potensial for utvikling i samarbeid med lokalefiskere. Fokuset på nasjonal markedsføring og helårsnæring tok han også opp.

– Nå bør skuldersesongene vår og høst stå i sentrum. Slik får vi en helårsnæring med mindre deltidsansatte. Heltid bør være målet, også i reiselivet, slo ordførerkandidaten opp.

Om samarbeid og kontrollerrollen

– De ulike forvaltningsnivåene må samarbeide med reiselivet og nedtone kontrollerrollen. Gjennom informasjon og samarbeid sørge for at ting er på stell i stedet for å straffe det som er galt. Kvalitet og sertifiseringssystemer med offentlig sanksjonsmuligheter for bedrifter bør vurderes. Dette vil bidra til at næringen relativt raskt leverer god kvalitet på opplevelsene uten ulykker og med anstendige arbeidsforhold, sa Bjørn Roald Mikkelsen til landets Høyre-politikere.

Må kansellere turer i påvente av fritak Situasjonen i ventetida er vanskelig for Pæskatun, som opplever flere misfornøyde turister.