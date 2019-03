nyheter

Navnet på den omkomne er frigitt i samråd med de pårørende, skriver Framtid i Nord.

Det var like etter klokka 12 mandag at politiet i Troms friga navnet på den omkomne kvinnen. Det var den 29 år gamle Kine Elisabeth Robertsen, bosatt i Tromsø, som omkom. Dette har Troms politidistrikt opplyst i en pressemelding.

Kvinne (29) omkom i ulykke ved Skibotn Personbil kolliderte med vogntog ved Skibotn søndag ettermiddag. Føreren av bilen mistet livet.

Det ser ut til at personbilen som var på vei nordover har kommet over i motsatt kjørefelt. Politiet har ikke grunnlag for beslag av førerkortet til vogntogsjåføren, skriver Framtid i Nord.