Første fylkesting legges til Harstad

Første gang de 57 nye fylkestingsrepresentantene møtes blir etter planen i Harstad 28. til 30. oktober, heter det i en pressemelding.

Det er arbeidsutvalget for fellesnemnda som kom fram til dette da de møttes i Vadsø mandag i dag.

Etter at saken var diskutert og utvalgets medlemmer hadde fått fremmet sine argumenter, ble det til slutt stemt over et forslag fra Senterpartiets Ivar B. Prestbakmo om å velge Troms-byen Harstad som møtested.

– Harstad er historisk grunn. Det kan bli symbolsk, sa arbeidsutvalgets leder Kari-Anne Opsal etter at avgjørelsen var fattet.

De fire alternativene som ble presentert var Tromsø, Vadsø, Harstad og Alta.