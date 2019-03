Vil sikre velferd og rettssikkerhet

nyheter

– Kommunereformen må fortsette med uforminsket styrke. Det er den eneste løsningen som vil sikre gode velferdstjenester og rettsikkerheten til innbyggerne i de minste kommunene, sa Høyres ordførerkandidat i Loppa, Ståle Sæther til Landsmøtet.

Hans innlegg til landsmøtet 2019 tok for seg viktigheten av å fortsette med kommunereformen, da han mener det er det som skal til for at de minste kommunene skal kunne bevare rettssikkerheten til de mest ressurssvake innbyggerne.

– Vettet – det folkelige vettet – er likt fordelt i alle landets kommuner. Men hvis man med vettet mener kunnskap og kompetanse, er det ikke likt fordelt. Mange småkommuner sliter med små fagmiljø, mangelfull kompetanse, forgubbing og en alvorlig befolkningsnedgang. Uansett hvor liten eller stor kommunen er, gjelder de samme krav til lovpålagte tjenester og innbyggerne har de samme rettighetene. En god kommune sikrer en grunnleggende trygghet for sine innbyggere, sa Sæther til landsmøtet.

Han viste til en rapport som Fylkesmannen i Troms og Finnmark har fått utarbeidet, en rapport som han mener viser at flere av de minste kommunene i fylket ikke ivaretar rettssikkerheten til sine egne innbyggere.

– Hvordan skal vi sikre gode tjenester og rettsikkerheten til innbyggerne i små kommuner, når kommunen selv ikke klarer det? spurte han.

Og så videre:

– Skal vi gå bort i fra prinsippet om generalistkommune, og skape A- og B-kommuner, hvor de store kommunene får flere oppgaver og de små kommunene færre oppgaver? Det fører til et demokratisk underskudd i de minste kommunene og en sentralisering av myndighet. Skal staten gi innbyggerne færre rettigheter og senke kravet til lovpålagte tjenester? Nei, Høyre ønsker jo å styrke velferdssamfunnet.

Som folkevalgt i Loppa kommune, Troms og Finnmarks minste kommune fra 2020, er jeg svært bekymret for rettsikkerheten til de ressurssvake innbyggerne. Slik jeg ser det, må kommunereformen fortsette med uforminsket styrke. Det er den eneste løsningen som vil sikre gode velferdstjenester og rettsikkerheten til innbyggerne i de minste kommunene, sa Ståle Sæther til landets Høyre-politikere, sa Ståle Sæther fra talerstolen lørdag.