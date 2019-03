Kvinne (29) omkom i ulykke ved Skibotn

nyheter

Det er VG som skriver at føreren av personbilen, en 29 år gammel kvinne, omkom i ulykka på E6 sør for Skibotn søndag ettermiddag. Kvinnen ble erkjært død av innsatspersonell på stedet, skriver avisa.

– Vi er på stedet og konstaterer at det er en alvorlig trafikkulykke hvor et tyngre kjøretøy har truffet en personbil, fortalte operasjonsleder Lennart Steffensen til VG.

Vogntoget skal ifølge VG ha revet med seg autovernet, havnet utenfor veien og ned i en skråning mot fjæra etter sammenstøtet.

Føreren av vogntoget, en utenlandsk sjåfør som kjører for et norsk selskap, ble ikke skadet fysisk.

Blant de som kom til stedet like etter ulykka var loppaværingen Bengt Stabrun Johansen. Han fortalte til avisa at det så alvorlig ut også for utenforstående.

– Det så svært alvorlig ut for oss som kom etter uhellet, sa loppaværingen Bengt Stabrun Johansen til Altaposten rundt klokken 17.

Det skal ha vært fine føreforhold på stedet. Politiet opplyser til VG at de har en formening om hva som er årsaken til ulykka.

De pårørende er ifølge avisa varslet om hendelsen.