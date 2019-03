Fikk slått ut ei tann

nyheter

Natt til søndag havnet to berusede menn i 30-, og 40-årene i slåsskamp utenfor et utested i Alta sentrum.

Politiet kom til stedet, og vil opprette sak på forholdet da det også dreier seg om personskade.

Den ene mannen fikk nemlig slått ut ei tann i basketaket.

Tidligere på lørdagskvelden holdt Utrykningspolitiet promillekontroll i Kvilekrysset i Alta. Det foregikk stilt og rolig, og bare en bot ble skrevet ut. Det var imidlertid for mobilbruk.

– Ingen ble tatt med rus. Flott, skriver Politiet i Finnmark på Twitter.

Og foruten litt feststøy og et scootertyveri, har det vært rolig ellers i Finnmark. Scooteren ble stjålet fra ei hytte i Olderfjorddalen, men funnet igjen av politiet søndag morgen. To personer ble arrestert for scootertyveriet.