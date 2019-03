Biker-Jens guider deg gjennom guttedrømmen

nyheter

66-åringen Jens Annfinsen lar vaskeribedriften gå i arv til datteren Siv Jorunn, som har fått virksomheten inn fra barnsbein av. Det er i trygge hender. For Biker-Jens handler det nå om en litt mer tilbakelent tilværelse langs stripa, det vil si den stripa som må regnes som en store drømmen for spesielt de som digger store sykler og vind i håret. Alle som har sett Easy Rider har et snev av drømmen intakt.