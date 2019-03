Alvorlig ulykke ved Skibotn

nyheter

– Det så svært alvorlig ut for oss som kom etter uhellet, men vi får håpe det har gått bra, sa loppaværingen Bengt Stabrun Johansen til Altaposten rundt klokken 17. Han var på vei fra Tromsø til Alta.

Han forteller at ulykken har skjedd på E6 sør for Skibotn i Storfjord kommune, i 80-sonen. Stabrun Johansen sier at det ikke er særskilt glatt og værforholdene var helt greie.

– Vi er på stedet og konstaterer at det er en alvorlig trafikkulykke hvor et tyngre kjøretøy har truffet en personbil. Det er én person i personbilen, men hvor mange det er i det tyngre kjøretøyet har jeg ikke oversikt over per nå. Det tyngre kjøretøyet har kjørt ut av veien, fortalte operasjonsleder Lennart Steffensen til VG.