Ole Julius og Viggo i politiets søkelys

nyheter

Mandag 6.oktober 1981 oppdaget politiet at det hadde vært sabotasjeforsøk mot Fossan bru. Politiet satte i gang en intensiv jakt på de skyldige, og en titt i Altapostens arkiver, viser at det var flere kjente altaværinger i politiets søkelys. Vi har tidligere i denne serien skrevet om at Paul Sivertsen, ihuga motstandsmann fra Tverrelvdalen, var en av de som ble avhørt, men senere sjekket ut av saken.