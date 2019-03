Lokale folkevalgte vil bestemme mer sjøl

nyheter

Høyre i nord mener det må flyttes flere oppgaver fra Fylkesmannen til kommunene og fylkeskommunene, slik at beslutningene kan tas av folkevalgte organ på vegne av folket, og ikke av byråkratiet. Dette skriver Troms og Finnmark Høyre i en pressemelding.

– Flere av Fylkesmannens oppgaver må overføres til kommunene og fylkeskommunene. Lokalt selvstyre må være et hovedprinsipp og kan ikke kompromisses på, sier fylkesleder Geir-Inge Sivertsen.

Høyres Landsmøtet har vedtatt en resolusjon om lokal verdiskapning. Et av forslagene som ble vedtatt er at Fylkesmannens adgang til å overstyre kommunene basert på skjønn skal reduseres, og at den statlige overstyringen skal bli mindre.

Regjeringen har vist at man tar lokalt selvråderett på alvor, og har gitt medhold til kommunene i 8 av 10 klagesaker der sektormyndighetene har påklaget vedtak gjort av lokale folkevalgte.

– Vi er veldig fornøyd med vedtaket om at statens overstyring av kommunenes skjønn skal begrenses. Vi mener at dette må fortsatt ha et sterkt fokus, og særlig i arealsaker og forvaltning av naturressurser. Dette har Troms og Finnmark Høyre også tatt opp i møte med kommunalministeren på landsmøtet, sier Sivertsen.