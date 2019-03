Cato tok styringa Loppa SV

nyheter

Cato blir ikke bare ny leder, han fikk også enstemmig tillit som ordførerkandidat i partiet etter årsmøtet og nominasjonsmøtet.

Kristiansen har 10 års fartstid i partiet og har sittet i kommunestyret i Loppa inneværende periode. Her har jobbet for gratis barnehage og SFO, samferdsel, eiendomsskatt og nytt skolebygg. Han har sete i hovedutvalget for teknisk plan og næring, og levekårsutvalget, i tillegg til å være vara til formannskapet.

Ungt lokallag

Han er en travel trebarnsfar som jobber hos tradisjonsrike E. Flåten Byggtorget, heter det i en pressemelding.

– Vi har nå et ungt lokallag med mange barnefamilier representert. I de årene jeg har vært aktiv i Loppa SV har vi hatt høyt fokus på skole, SFO og barnehage. Vi har fått gjennomslag for ett av våre viktigste punkter, nemlig gratis SFO og barnehage i en prøveperiode. Vi vil holde fokus på disse områdene framover også. Målet er at gratis SFO og barnehage skal bli en fast ordning, fastslår Cato Kristiansen, som også er klar på at Loppa-samfunnet ikke kan miste flere jobber.

– Kommunen trenger også flere boliger, mener han.

Hans-Roald Johnsen fra Bergsfjord har vært drivkraften i lokalpartiet i to tiår. Han takket av som leder etter 24 år, men fortsetter i Loppa SV som kasserer og stiller til valg til høsten.

– Dette er en spennende ny gjeng som jeg gleder meg til å jobbe med framover, fastslår Johnsen.

Fra Ap til SV

Loppa SV kan også notere seg for pluss etter problemene i Loppa Ap. Tidligere nestleder i Loppa Ap, Heidi Wang, har nemlig tatt overgang til lillesøster SV. Hun kommer inn i styret og stiller til valg for sitt nye parti

– Jeg føler at jeg i SV har funnet min plass i det politiske landskapet, og gleder meg til å være med på å utvikle framtiden i Loppa, sier hun.

Stina B.L. Pedersen er valgt inn som nesteleder og sekretær, mens Orinta Kersnauskaite er valgt inn som styremedlem.