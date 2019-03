– Vemodig, men ingen krise

nyheter

– Det er litt vemodig at Line Posti bytter parti, men det vil ikke bli trasig å treffes etter dette. Jeg skulle gjerne ønske at hun hadde blitt værende, men jeg skjønner at hun har en forhåpning om å mer gjennomslag for sakene sine i et annet parti, sier fungerende leder i Loppa Arbeiderparti, Bård Jahr.