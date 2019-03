Walseth kan ta hytta

nyheter

– Fem hunder er for lite. Stang ut her også, skriver Team Birgitte Næss på Facebook.

Regelverket sier at man må ha minimum seks hunder når man går i mål.

Det er foreløpig ikke bekreftet fra Finnmarksløpet at hun har brutt løpet.

Kampen om hytta

Normalt kjører de fleste rett gjennom sjekkpunktet Jotka, men Birgitte Næss gjorde ikke det da hun ankom klokken 14.28. Hun har sett at John Erik Eriksen har passert og innehar tredjeplassen og nå tyder mye på at løpet er over for kvinnen fra Nord-Torpa.

Fjorårsvinner Petter Karlsson som lå best an til å vinne sammenlagtpremien for 2018 og 2019, et hyttebyggesett med verdi på over en halv million, har fått problemer og har fortsatt ikke startet ut fra Karasjok. Om Næss bryter er det Kristian Walseth som ser ut til å sikre seg hyttepremien.

Om Næss bryter må Petter Karlsson bli dårligst nummer fire for å ta hytta fra Walseth. Skal han klare det må enten Ronny Frydenlund, Marit Beate Kasin eller John Kristian Eriksen få store problemer. Alle disse har et stort forsprang på Karlsson som også må holde alle andre kjørere bak seg ut fra Karasjok. Steinar Kristensen har også startet ut fra Karasjok før Karlsson.