Næss har brutt – hytta går til Walseth

– Fem hunder er for lite. Stang ut her også, skriver Team Birgitte Næss på Facebook.

Regelverket sier at man må ha minimum seks hunder når man går i mål.

Ifølge Finnmarksøpets egen oppdatering har Næss brutt løpet på Jotka.

– Jeg hadde et lite spann, men hadde en kjempeopplevelse likevel. De yngre viste gode takter, men så havnet vi i sukkersnø og da var det en som fikk muskelruptur. Noe som gjør at det endre her på Jotka, fem mil før mål, forteller en synlig skuffet Næss til Nina Skramstad rett før klokken 16.30 fredag.

Næss var fem mil fra hyttepremien på 600.000 kroner, men hun sier premien egentlig ikke har noe å si når hundene ikke har det godt.

– Hundene kommer alltid først. Men det var selvsagt ikke dette vi hadde tenkt.

Like før klokken 17.00 kom Kristian Walseth i mål i Alta. Det betyr at Altakjøreren stikker av med hytta.

Kampen om hytta

Fjorårsvinner Petter Karlsson som lå best an til å vinne sammenlagtpremien for 2018 og 2019, et hyttebyggesett med verdi på over en halv million, har fått problemer og har fortsatt ikke startet ut fra Karasjok.

Nå når Næss bryter må Petter Karlsson bli dårligst nummer fire for å ta hytta fra Walseth. Skal han klare det må enten Ronny Frydenlund, Marit Beate Kasin eller John Kristian Eriksen få store problemer. Alle disse har et stort forsprang på Karlsson som også må holde alle andre kjørere bak seg ut fra Karasjok. Steinar Kristensen har også startet ut fra Karasjok før Karlsson.