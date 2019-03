Vil gi tomt for å berge framtiden til bilbransjen i Alta

nyheter

Det kommer fram i saksframlegget som ender opp med en innstilling om at Alta Motorsenter bør få eneste ledige industritomt i Alta by – i Knottveien på Aronnes. Administrasjonen er svært klar på at suksessbedriften til Ole Steinar Østlyngen, Ap-topp og en av kommunens sentrale politikere, bør tildeles den attraktive tomta. Totalt er det 12 altabedrifter som har skrevet velbegrunnede søknader.