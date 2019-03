Vil fiske kongekrabbe også i Vest-Finnmark

nyheter

I forbindelse med det pågående fylkestingsmøtet fremmer Rut Olsen (Frp) et forslag om å utvide det kongekrabbefisket til å også skje i vestfylket.

Olsen har levert inn følgende forslag:

«For rekruttering til fiskeri og bosetting er det viktig at hele Finnmark innlemmes i det kvoteregulerte området øst for 26 grader på Kongekrabbe.

Etter at Måsøy ble innlemmet viser det en positiv utvikling for kommunen, og det er også viktig for resten av Finnmark.

Fylkestinget mener at hele Finnmark skal innlemmes i det kvoteregulerte området.»