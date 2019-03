– Denne eiendommen kan løse Altas industritomt-krise

nyheter

Altaposten kunne forleden fortelle at 12 lokale Alta-bedrifter nærmest trygler om å få hånd om en ledig tomt i Knottveien på Aronneskjosen industriområde. Ikke bare har alle 12 søkerne godt dokumenterte behov for næringstomt, det er også livskraftige bedrifter som har gjort suksess og er i utvikling. Tomta de søker på er den eneste ledige i Alta tettsted. Svein Løchsen, bosatt på Hønefoss, har en stor eiendom mellom de to industriområdene som begge har navn Aronneskjosen.