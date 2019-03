nyheter

Minst 20 Norwegian-avganger er innstilt onsdag etter at selskapets Boeing 737 MAX 8-fly er satt på bakken. En foreløpig opptelling onsdag morgen viser at ti av selskapets avganger og ni ankomster ved Oslo Lufthavn Gardermoen er innstilt. I tillegg er enkelte avganger mellom Trondheim og Stavanger innstilt. Avinor, som eier og driver de fleste flyplassene i Norge, har oversikt over alle avganger og ankomster – inkludert innstilte og forsinkede fly.

– De berørte får beskjed

18 av Norwegians 163 fly er Boeing 737 MAX 8, flytypen som er satt på bakken i store deler av verden etter ulykken som kostet 157 mennesker livet i Etiopia søndag. Med en nidel av flåten i praksis satt ut av spill, jobber selskapet med å sette inn tiltak og booke om passasjerer.

– Berørte passasjerer får direkte beskjed, mens alle andre skal forholde seg som normalt. Vi jobber med å slå sammen flygninger, så de fleste som blir berørt, får ny avgangstid samme dag, sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss til NTB onsdag morgen.

– Vi jobber alt vi kan for å minimere konsekvensen for de reisende, understreker hun.

Næss viser også til at man sjekke på selskapets nettsider om flyet er i rute.

Det er ikke nødvendigvis avganger som skulle vært fløyet med 737 MAX 8-fly, som er innstilt. Avlyste avganger kan skyldes sammenslåingene Næss nevner, og det kan tenkes ved at fly omdisponeres.

Følger anbefalinger

Norwegian følger utviklingen i saken og opplyser at de har tett dialog med luftfartsmyndighetene og flyprodusenten Boeing og følger deres anbefalinger.

– Vi inngår ikke kompromisser om sikkerheten til våre passasjerer og ansatte, skriver Norwegian på sine nettsider. Der opplyser de også om hvilke rettigheter passasjerer har dersom deres flygninger blir berørt. (©NTB)